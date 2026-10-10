Un tirador deja ocho muertos, incluyendo dos niños, y se quita la vida en Pensilvania

Según autoridades citadas por la cadena Fox, el tiroteo ocurrió el viernes alrededor de las 17.00 hora local (21.00 GMT) y concluyó después de que el sospechoso se disparara a sí mismo durante un enfrentamiento con agentes de las fuerzas del orden.

De acuerdo con informes ofrecidos por la policía, el sospechoso acudió a una vivienda de Erie en torno a la citada hora y disparó contra dos mujeres que se hallaban en el exterior de la casa.

A continuación, entró en la residencia y disparó a seis personas más en el interior, incluidos dos niños.

Las autoridades no han revelado por el momento los nombres de las víctimas ni del sospechoso, ni han dado a conocer el motivo detrás del crimen.