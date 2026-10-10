Venezolanos salen en caravana por Caracas para recaudar fondos contra el cáncer de mama

El evento, organizado por la iniciativa La Ruta de Lola en conjunto con la ONG SenoSalud, recorrió diversas calles del este de la capital venezolana, e incluyó otras actividades como pesquisas médicas.

"Estoy muy contenta de estar aquí y ayudar, participar de esta labor tan hermosa que hacen estas muchachas de recaudar fondos para esta enfermedad que es tan fuerte", dijo a EFE Ida Modano sobre la actividad que ya cumple cinco años.

Por su parte, Catherine Ciardiello explicó a EFE que La Ruta de Lola trabaja a favor de la prevención del cáncer de mama, reuniendo los "fondos necesarios" para que las mujeres puedan hacerse sus estudios que permitan detectar a tiempo la enfermedad.

"Esperamos que esto se repita año tras año para generar conciencia, porque lo más importante es prevenir", indicó.

La Ruta de Lola, de acuerdo a su portal web, nació en 2021 y ha logrado financiar 1.500 mamografías.

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De acuerdo con ONG como la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) y SenoSalud, el cáncer de mama es considerado la principal causa de muerte oncológica entre las mujeres en el país.

La ONG venezolana Senosayuda señala, en su página web, que cada día se diagnostican aproximadamente 19 nuevos casos de cáncer de mama de los cuales ya 15 se encuentran en etapas avanzadas.

"Siete personas mueren a diario a causa de esta enfermedad", añade.

En julio del año pasado, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) anunció que trabaja en un proyecto que busca mejorar el tratamiento del cáncer de mama y reducir los efectos adversos de la quimioterapia y la radioterapia.