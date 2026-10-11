Al menos 109 muertos y más de 116 desaparecidos al volcar un barco de migrantes en Yibuti

La embarcación viajaba de Yibuti a Yemen cuando volcó cerca de la localidad costera de Guhere, en la región de Obock (norte), durante la noche del 8 al 9 de octubre pasados, según relataron los supervivientes a la OIM.

Entre los 109 cuerpos recuperados se encuentran 52 hombres, 42 mujeres y 15 menores (nueve niñas y seis niños), precisó esta agencia de la ONU en un comunicado.

Más de 80 personas sobrevivieron al naufragio, todas ellas ciudadanos etíopes.

La OIM está asistiendo a 64 supervivientes en su Centro de Respuesta para Migrantes de Obock, dándoles atención sanitaria, apoyo psicosocial, servicios de protección, alojamiento temporal, ayuda alimentaria y ayuda para restablecer el contacto con sus familias.

Según la agencia de la ONU, las autoridades yibutianas continúan con las operaciones de búsqueda y rescate ante la creciente preocupación por el destino de los desaparecidos.

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Asimismo, las autoridades locales están brindando atención médica a los supervivientes y organizando entierros dignos para los fallecidos.

"Es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los supervivientes y con las familias que han perdido a seres queridos o que siguen sin noticias de sus parientes", afirmó el jefe de misión de la OIM en Yibuti, Alexandre Coissac.

"Esta tragedia es un crudo recordatorio de los peligros que afrontan los migrantes a lo largo de este corredor migratorio en su búsqueda de oportunidades económicas", subrayó Coissac.

Cada año, recordó la OIM, decenas de miles de migrantes procedentes del Cuerno de África atraviesan Yibuti y cruzan el estratégico estrecho de Bab al Mandeb con la esperanza de llegar a los países del Golfo en busca de seguridad, estabilidad y empleo.

La pobreza, la inseguridad y los crecientes efectos del cambio climático impulsan a muchas personas a hacer este viaje, a pesar de la creciente inestabilidad en Oriente Medio.

A pesar del conflicto en Yemen, los migrantes siguen emprendiendo estos peligrosos viajes con el objetivo de alcanzar los países del Golfo.

Desde el 10 de septiembre pasado, la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la OIM ha registrado más de 20.000 movimientos de llegada a Yibuti procedentes de Etiopía.

En 2025, más de 900 migrantes fallecieron o desaparecieron en esta ruta, una de las más peligrosas del mundo, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, mientras que el número de personas que emprendieron el viaje aumentó un 18 por ciento.

Otro naufragio ocurrido en marzo de 2026 frente a las costas de Yibuti se saldó con nueve fallecidos y 45 desaparecidos.