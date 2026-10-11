Colombia expresa su "profunda consternación" por ataques de los hutíes contra Arabia Saudí

El Gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella, rechazó el uso de misiles, drones y otros medios de ataque contra la población civil y las infraestructuras esenciales, y recordó que todas las partes "deben respetar el derecho internacional humanitario y proteger a los civiles", según un comunicado de la Cancillería.

Las autoridades saudíes informaron el sábado de que el ataque contra el aeropuerto de Riad causó 12 muertos, entre ellos cuatro ciudadanos saudíes y un estadounidense, además de 309 heridos, algunos en estado crítico. Las víctimas mortales restantes eran residentes de otras nacionalidades.

El ataque del sábado fue el segundo atribuido a los hutíes contra ese aeropuerto en 24 horas, después de otro ocurrido el viernes que dejó tres muertos y daños en un avión de una aerolínea saudí y otras instalaciones.

El miércoles, las autoridades también informaron de tres fallecidos y más de 30 heridos en ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha.

Además, el sábado se informó de la caída de un proyectil en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, en el este de Arabia Saudí, aunque no se divulgaron datos sobre posibles víctimas.

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Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas ataques con drones y misiles contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e infraestructuras energéticas.

Los insurgentes sostienen que sus acciones responden a los bombardeos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen, en apoyo a las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

Ante esta situación, la Cancillería de Colombia manifestó su solidaridad con las víctimas y sus familias, así como con el pueblo y el Gobierno saudíes, y pidió el cese inmediato de los ataques para evitar que la confrontación se extienda y afecte a más poblaciones.

El Ejecutivo colombiano también instó a las partes a privilegiar la vía diplomática, reducir las tensiones y contribuir a una solución política y pacífica del conflicto en Yemen, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.