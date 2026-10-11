Delcy Rodríguez llega a Roma para participar en el Foro Mundial anual de la FAO

"Queremos primero agradecer a este país, a este Gobierno. Estamos aquí participando en este Foro Mundial de la alimentación, destacando la importancia que Venezuela le da a la alimentación como un derecho humano fundamental", señaló la mandataria a su llegada a Italia en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez destacó el proceso en Venezuela, que "supo llegar a su meta de hambre cero" y que debió sortear las sanciones económicas.

"Hoy estamos mostrando importantes avances con ese objetivo de volver nuevamente a hambre cero en Venezuela", añadió.

Rodríguez viajó acompañada del canciller, Félix Plasencia; y el primer viceministro de Relaciones Exteriores, Oliver Blanco.

Además, fue recibida por Máximo Torero, economista jefe de la FAO y coordinador del Foro Mundial, por la embajadora de Venezuela en Italia, María Elena Uzzo, y la embajadora y representante permanente del país suramericano ante la FAO, Marilyn Di Luca.

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La FAO arranca mañana su Foro Mundial anual en Roma con la intervención de distintos representantes de Latinoamérica, como Rodríguez, cuya presencia ha suscitado la protesta de colectivos venezolanos.

La comunidad venezolana en Roma ha expresado su indignación por la participación de la sucesora de Nicolás Maduro, capturado y encarcelado desde enero en Estados Unidos, y ha convocado una manifestación frente a la sede de la FAO para denunciar que la mandataria es una de las responsables del "hambre y la miseria" que padece el país caribeño.

El Foro Mundial de la Alimentación, el evento insignia de este organismo especializado de la ONU, es una plataforma que tiene como objetivo impulsar año a año acciones que transformen los sistemas agroalimentarios mediante la ciencia, la innovación y la inversión.

Esta edición tendrá como lema 'Innovar hoy. Alimentar el mañana' y durará toda la semana, hasta el viernes 16, con la misión de reunir a todas las partes implicadas en este sector, "convertir ideas en acciones, ampliar soluciones y forjar alianzas sinérgicas".