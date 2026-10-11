Dos trabajadores atrapados por un alud de barro en la mina El Teniente de Chile

"Producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país, en horas de esta tarde se produjo un alud de barro en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente de Codelco", indicaron en el comunicado.

La compañía minera señaló los dos mineros atrapados "ya han sido ubicados y se ha iniciado su rescate", mientras que el tercero "fue rescatado y trasladado a un centro asistencial".

"Inmediatamente se activaron las acciones destinadas a resguardar la integridad de los tres trabajadores que se encontraban en el sector al momento del incidente", añadieron.

Codelco expresó que "reitera que la seguridad es un valor esencial e irrenunciable de su gestión y continuará destinando todos los recursos necesarios para resguardar a las personas y atender esta emergencia".

Chile actualmente ha sido azotado por fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, y que causaron el jueves pasado un aluvión sin precedentes en el sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, en la capital.