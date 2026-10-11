Fujimori expresa afecto y solidaridad con el papa León XIV tras anuncio de operación

La mandataria compartió en su cuenta de la red social X un mensaje en el que manifestó que "nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros", con miras a la visita de León XIV a Sudamérica, que concluye en Perú del 11 al 17 de noviembre próximo.

"Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia", apuntó Fujimori.

Igualmente, la presidenta pidió que, "a través del Señor de los Milagros", la venerada imagen del Cristo crucificado que concentra su festividad en este mes, "se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa".

Tras conoce el anuncio hecho por el propio León XIV, la Conferencia Episcopal Peruana, que reúne a los obispos católicos del país, encomendó "la salud y la pronta recuperación" del jerarca de la Iglesia católica al Señor de los Milagros.

"En este mes de octubre, el mes morado que llevamos grabado en el alma, encomendamos la salud y pronta recuperación del Santo Padre al Señor de los Milagros", expresó un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader.

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Asimismo, el Episcopado Peruano invitó a todo el pueblo católico y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la salud del papa León XIV, "elevando a Dios, Señor de la vida y fuente de toda salud, nuestras súplicas para que lo fortalezca y le conceda la salud que requiere el cumplimiento de su misión".

Durante el tradicional rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días debido a un nódulo pulmonar descubierto en una revisión médica.

El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Sin embargo, sus palabras este domingo en el Ángelus, justo antes de sorprender al mundo con este anuncio, sugieren que su gira latinoamericana sigue en pie.