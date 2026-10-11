Gobierno de Trump investiga si cadenas de televisión vulneraron leyes al boicotearlo

Las pesquisas se centran en concreto a lo acontecido entre el 21 y el 22 de septiembre, cuando CNN fue excluida del viaje que Trump hizo a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, días después de que vetara la entrada a la Casa Blanca de esta cadena, de MS NOW y de Politico por no estar de acuerdo con sus enfoques informativos.

En protesta por ello, el grupo de cobertura conjunta -conocido como "pool"- televisiva interrumpió su actividad esos dos días.

ABC News, CBS News, CNN, Fox News y NBC News son parte de ese grupo de reporteros, videógrafos y técnicos cuya labor es cubrir al presidente de Estados Unidos cuando viaja o cuando se celebran actos en espacios demasiado reducidos para albergar a todo el cuerpo de prensa al completo.

Las cinco cadenas afectadas tuvieron conocimiento de la investigación el viernes, ya que funcionarios del Departamento de Justicia solicitaron registros de las comunicaciones mantenidas entre ellas en relación con el "pool", según informaron personas cercanas al asunto a The Wall Street Journal.

CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda para impugnar el veto anunciado por Trump en septiembre, y un juez federal ordenó a la Casa Blanca que restablezca temporalmente su acceso hasta este lunes, a la espera de que previsiblemente tome una decisión sobre la legalidad de la prohibición prevista para el martes.