La FAO arranca su Foro Mundial de la Alimentación con la mirada puesta en Latinoamérica

El Foro Mundial de la Alimentación, el evento insignia de este organismo especializado de la ONU, es una plataforma que tiene como objetivo impulsar año a año acciones que transformen los sistemas agroalimentarios mediante la ciencia, la innovación y la inversión.

Esta edición tendrá como lema 'Innovar hoy. Alimentar el mañana' y durará toda la semana, hasta el viernes 16, con la misión de reunir a todas las partes implicadas en este sector, "convertir ideas en acciones, ampliar soluciones y forjar alianzas sinérgicas".

La inauguración tendrá lugar mañana a las 12.00 hora local (10.00 GMT) con el discurso del director general de la FAO, el chino Qu Dongyu, en el último año de su mandato al frente de la organización.

Acto seguido dará inicio un panel de apertura de 'alto nivel' en el que intervendrán distintos presidentes y jefes de Estado del mundo, ya sea de forma presencial o por video o videoconferencia.

Los primeros en intervenir serán el rey Letsie II de Lesoto, el presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço; el de Bolivia, Rodrigo Paz, y el de República Dominicana, Luis Abinader.

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Otra de las oradoras anunciadas es la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tras pasar por la Asamblea General de la ONU ahora será escuchada en este importante foro alimentario pocos meses después del terremoto que asoló el norte de su país.

La comunidad venezolana en Roma ha expresado su indignación por la participación de la sucesora de Nicolás Maduro, capturado desde enero en Estados Unidos, y ha convocado una manifestación frente a la sede de la FAO para denunciar que la mandataria es una de las responsables del "hambre y la miseria" que padece el país caribeño.

"Es una ofensa para los venezolanos que la representante del régimen que ha generado miseria y una severa crisis humanitaria pretenda hablar de alimentación. ¡No podemos normalizar el descaro ni permitir que vengan a mentir a los organismos multilaterales", se lee en un manifiesto difundido estos días por Whatsapp y las redes.

La inauguración del Foro Mundial de la Alimentación concederá un importante peso a las voces de líderes de Latinoamérica, desde distintos modelos políticos e ideológicos.

Además de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, dos de las intervenciones más esperadas serán las de la nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que hablará de forma virtual, y la del líder cubano, Miguel Díaz-Canel, con un mensaje por vídeo.

Otros discursos -por vídeo- serán los del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o del de Irlanda, Micheál Martín.

Terminada la primera jornada de la Semana de la FAO, el foro proseguirá con paneles, debates y encuentros hasta el otro momento clave de su programación: el 16 de octubre, cuando la comunidad internacional celebra cada año el Día Mundial de la Alimentación.

La cita servirá para cerrar este Foro Mundial de la Alimentación con los mensajes de dos grandes figuras del orden internacional: el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, y el papa León XIV, que en estos días tiene prevista una operación por un nódulo en el pulmón.