La UE se solidariza con Arabia Saudí tras el ataque contra el aeropuerto de Riad

"El ataque hutí contra el aeropuerto internacional de Riad es un acto atroz de terrorismo. No puede haber justificación para ataques indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles", dijo Kallas en una publicación en sus redes sociales.

Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves, tras el suceso.

La jefa de la diplomacia europea ofreció las "más sentidas condolencias a las familias de los fallecidos" y deseó "una pronta recuperación de los heridos".

"Mantengo un contacto estrecho con (el ministro de Exteriores saudí) el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud", agregó.

Kallas recordó que, este lunes, los ministros de Exteriores de la UE discutirán "las crecientes tensiones en la región", y añadió que "la coordinación reforzada entre la operación naval de la UE en el Mar Rojo, 'Aspides', y la Coalición de Defensa Marítima Multinacional liderada por Arabia Saudí es vital".