Liberan a los líderes gen Z en India tras 24 horas detenidos en el segundo día de protesta

La liberación de la cúpula de las "Cucarachas" se produjo bajo la condición de no cometer ningún acto que "altere el orden público" durante el plazo de un año, según informó la Policía de Delhi. Los tres activistas habían sido interceptados por las autoridades el sábado a bordo de un avión nada más aterrizar en el aeropuerto de la capital.

"Modi, como primer ministro, es una vergüenza para la India. Este país nunca ha visto a un cobarde y un abusón más grande", escribió en X el fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, en su primera declaración tras la detención.

El CJP llamó ayer a la ciudadanía a continuar con la protesta este domingo hasta conseguir la renuncia del jefe del organismo electoral. "Donde os detenga la policía, convertid ese lugar en vuestro Jantar Mantar (la zona de protesta a la que buscan llegar). No nos moveremos hasta que dimita Gyanesh Kumar", afirmó un portavoz del grupo, Ajinkya Shinde, en un vídeo difundido en redes.

Al menos 7.000 personas fueron detenidas temporalmente a lo largo de la jornada del sábado, según denunció el movimiento.

"Que a un ciudadano de a pie que no ha roto ninguna ley, que solo ha alzado la voz por la verdad, por el interés del país y para exigir una Comisión Electoral mejor... entren a su casa, lo saquen de su dormitorio, lo secuestren, agredan a sus padres y se lo lleven de esta manera. Esto no ocurre en ningún país democrático", declaró el personaje público Dhruv Rathee, integrante del movimiento, que fue retenido durante 22 horas sin acceso al teléfono ni a su abogado.

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Tras la liberación anoche de más de 3.000 manifestantes y líderes opositores, según las autoridades, Nueva Delhi continúa este domingo bajo un estricto cordón policial, mientras el Tribunal Supremo celebra una sesión especial para examinar el cierre masivo de la ciudad durante las protestas.