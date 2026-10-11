Rusia condena ataque hutí contra aeropuerto de Riad y llama a negociaciones

"Rusia condena este ataque e insta a las partes en conflicto en la Península Arábiga a abstenerse por completo de atacar infraestructura civil", señaló el ministerio en un comunicado publicado en su portal oficial.
Exteriores expresó sus "más sentidas condolencias a las familias y amigos de las víctimas" y deseó "una pronta recuperación a los heridos".
Además, señaló que según datos previos, entre los muertos y heridos no hay ningún ciudadano ruso.
"Rusia mantiene su firme postura de que no existe alternativa a la solución de cualquier crisis en esta región por medios políticos y diplomáticos, salvaguardando al mismo tiempo los intereses de todos los Estados sin excepción", se indica en la nota.
Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves, en el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto.
Se trata del segundo ataque atribuido a los rebeldes hutíes sobre el aeropuerto de Riad en apenas 24 horas, después del que el pasado viernes causó la muerte de tres personas y daños en un avión de la aerolínea saudí y otras instalaciones.
Los hutíes, respaldados por Irán, han reivindicado en las últimas semanas varios ataques con drones y misiles balísticos contra instalaciones civiles y militares saudíes, incluidos aeropuertos e instalaciones energéticas.
Los rebeldes yemeníes afirman que sus agresiones contra el reino saudí son una respuesta a los bombardeos aéreos de Arabia Saudí contra sus posiciones en Yemen en apoyo a la ofensiva de las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido.