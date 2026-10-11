Ucrania ataca tercer centro de datos del gigante informático ruso Yandex

"La infraestructura del centro de datos de Vladímir (200 kilómetros al este de Moscú) resultó dañada, su funcionamiento se detuvo totalmente. No hay víctimas, los servicios de emergencias ya palían las consecuencias (...) El equipo del centro valora los daños y estudia posibles planes de reanudar los servicios", señaló Yandex.

El canal de Telegram ucraniano Exilenova+ publicó vídeos de la explosión y las llamas en la instalación.

Tras el ataque parte de los servicios de Yandex falló en varias regiones de Rusia.

En particular se detectaron fallos en los servicios Yandex Go (taxis), Yandex Pay (pagos), Yandex Yedá (comida a domicilio), Alisa (asistente digital para casas inteligentes).

Según el canal 'Ostorozno, nóvosti', en la sureña ciudad de Rostov en el Don dejaron de funcionar todos los servicios de taxi, incluso los locales.

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El gobernador de Vladímir, Alexandr Avdéyev, informó en Telegram que debido al ataque "se desconectaron dos subestaciones eléctricas que abastecían a 5.000 personas (...) Se establecerá el suministro eléctrico por un esquema de reserva".

Además, durante la pasada noche fue atacada la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

Las autoridades locales informaron en MAX, la red de mensajería rusa, que "fragmentos de drones" derribados cayeron en el aeropuerto local, en el sector privado y en varios hoteles.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 479 drones de ala fija" sobre 17 regiones rusas y la anexionada península de Crimea.