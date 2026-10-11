Un proyectil impacta contra la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad

"Un proyectil no identificado impactó la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid. El ataque provocó un incendio y las autoridades competentes están investigando el incidente", dijo en X el portavoz de la coalición militar antihutí liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, sin atribuir la acción a ningún grupo.

Posteriormente, afirmó que las defensas aéreas de la monarquía árabe "interceptaron y destruyeron un misil de crucero en las inmediaciones" de la misma instalación aeroportuaria, sin aportar más detalles.

Por el momento se desconoce el alcance de los daños o si se han producido víctimas, mientras que los hutíes no han reivindicado la acción pero sí han difundido en sus redes sociales que emitirán un anuncio en la próxima hora.

Los insurgentes yemeníes no son el único movimiento que ha lanzado ataques contra Arabia Saudí en los últimos meses, cuando el mayor productor de petróleo de la OPEP ha sido objetivo de varios grupos armados proiraníes que han apuntado contra las infraestructuras energéticas y civiles del reino árabe.

El impacto y posterior incendio en el aeropuerto Rey Khalid de este domingo se suma a la acción de ayer contra la misma infraestructura, que causó la muerte de 12 personas y heridas a otras 309, en medio de la escalada de ataques de los hutíes contra Arabia Saudí, que lidera desde 2015 la coalición en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen.

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Eso provocó que varias aerolíneas cancelaran sus vuelos a Riad, que está haciendo frente a una gran presión de los insurgentes yemeníes, que exigen el fin de la intervención de Arabia Saudí en el Yemen en un momento de máxima confrontación entre los hutíes y las tropas gubernamentales.

El ataque de hoy se produce después de que la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, denunciara que un ataque aéreo de la coalición apuntara contra el aeropuerto internacional de Saná, la capital del Yemen en manos de los rebeldes desde 2014.

La actual escalada entre Arabia Saudí y los hutíes estalló a mediados de julio, cuando precisamente los rebeldes acusaron a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní, aunque la acción fue reivindicada por el Ejército yemení.