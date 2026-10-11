Zelenski dispuesto a una tregua energética bilateral

"Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo pero (Vladímir) Putin no quiere hacerlo. Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de desescalada debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales", dijo Zelenski en Facebook.

Esa oferta estuvo precedida de un recuento de los más recientes ataques rusos contra Ucrania y de agradecimientos a los servicios de rescate.

"Agradezco a todos nuestros servicios de emergencia, que siempre están al servicio de nuestro pueblo y trabajan para paliar las consecuencias de los brutales ataques rusos. Esta misma mañana, concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate en Zaporiyia, donde Rusia causó la muerte de 23 personas, entre ellas cuatro niños.", dijo.

Según el presidente, Rusia lanzó aproximadamente 1.450 bombas aéreas guiadas, 75 misiles de diversos tipos y más de 1.640 drones de ataque tan solo en la última semana. Alrededor del 60 % de los drones eran propulsados ​​a reacción.