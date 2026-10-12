Abinader y Delcy Rodríguez abordan cooperación energética y consular en reunión en Roma

En este primer encuentro de Abinader y Rodríguez la conversación giró en torno a la cooperación energética, las relaciones consulares y el turismo, informó la Presidencia de República Dominicana.

Abinader precisó que hablaron de la posibilidad de reanudar las compras directas de combustibles, específicamente de AC30 y gas licuado de petróleo (GLP), cuyas condiciones serán discutidas por las autoridades de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El mandatario también se refirió a la reciente reapertura del consulado dominicano en Venezuela, cerrado hace más de dos años, luego de que su Gobierno cuestionara los resultados de las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

Por su parte, Rodríguez agradeció el apoyo de República Dominicana a Venezuela tras la tragedia causada por el doble terremoto del pasado 24 de junio y destacó que el equipo dominicano de rescate y personal médico estuvo entre los primeros en llegar a su país después del sismo, señaló el comunicado.

Rodríguez expresó además su interés en profundizar la cooperación en materia energética y turística e informó a Abinader que Venezuela designará próximamente un cónsul para atender a sus ciudadanos en Santo Domingo.

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Durante el encuentro también se planteó la posibilidad de organizar una miniserie de béisbol entre las selecciones de ambos países, denominada 'La Revancha'.

La República Dominicana fue uno de los siete países a los que el 29 de julio de 2024 Venezuela exigió el retiro inmediato de sus representantes diplomáticos debido a su cuestionamiento de los resultados de las elecciones presidenciales en los que el entonces mandatario, Nicolás Maduro, fue declarado ganador por un organismo electoral controlado por el chavismo.

Sin embargo, tras la captura de Maduro por parte de EE.UU. en Caracas el pasado 3 de enero, se inició en Venezuela lo que Rodríguez definió como un "nuevo momento político", marcado por la estrecha colaboración con Washington, apertura a la inversión extranjera, retorno paulatino del país a la comunidad internacional y una renovación del gabinete y del alto mando militar, entre otras decisiones.

Estos cambios permitieron un nuevo acercamiento de los dos gobiernos y la reapertura del consulado dominicano en Caracas.

La República Dominicana figura entre los diez países de América Latina y el Caribe con mayor población de migrantes y refugiados venezolanos, al albergar unas 99.700 personas, según datos de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualizados a febrero de 2026.