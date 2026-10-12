Arabia Saudí prorroga cierre del aeropuerto de Riad tras la oleada de ataques hutíes

Según un comunicado difundido por la autoridad saudí, la medida busca "completar los procedimientos necesarios para verificar la seguridad de las instalaciones aeroportuarias y su operatividad" en coordinación con las autoridades competentes, después de que este domingo un nuevo proyectil impactara contra la Terminal 4 de la instalación.

El organismo no precisó una fecha exacta para la reapertura de la terminal ni el alcance total del impacto en el tráfico aéreo comercial y de carga en la capital saudí.

Mientras las autoridades del reino calificaron el proyectil que alcanzó la Terminal 4 como de "origen desconocido" e informaron de que otro proyectil cayó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Rey Fahd de Dammam.

Por su parte, los insurgentes yemeníes sostienen que estos ataques, de los que asumieron la autoría, fueron parte de una ofensiva coordinada.

Desde Saná, el portavoz militar de los hutíes del Yemen, Yahya Sarea, afirmó que la acción contra el aeródromo de la capital saudí consistió en una operación en tres fases iniciada la noche del viernes que provocó el "cierre total" del tráfico aéreo, además de reivindicar el ataque contra el aeropuerto de Dammam, al este.

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Los rebeldes yemeníes, respaldados por Irán, justificaron este repunte de las hostilidades como respuesta a la campaña de la coalición militar liderada por Riad, a la que acusan de haber efectuado más de 2.000 bombardeos aéreos desde principios de septiembre en apoyo a la contraofensiva de las tropas gubernamentales yemeníes para recuperar el control de la costa del mar Rojo y la capital, Saná.

La parálisis en el transporte aéreo de la capital ha provocado notables trastornos logísticos en eventos internacionales celebrados en la ciudad, impidiendo la llegada de numerosos asistentes y delegados que tenían previsto participar en la 25º edición del Congreso de Energía del Consejo Mundial del Petróleo (WPC, en sus siglas en inglés), que se celebra estos días en Riad.

De hecho, algunos de los responsables de las principales petroleras mundiales, como ExxonMobil, TotalEnergies y BP, que estaban anunciados para asistir al WPC, no han acudido pese a estar confirmada su presencia.