Argentina hará "los ajustes necesarios" en caso de tener que reprogramar visita del papa

"Hice pública la preocupación al respecto (sobre la salud del papa) y que estábamos orando por él para que pueda venir a la Argentina. Y si la situación demanda un corrimiento en las fechas, nosotros estamos disponibles a hacer los ajustes necesarios", dijo Milei en declaraciones a radio Mitre.

León XIV reveló este domingo que le detectaron un nódulo en el pulmón y que los médicos le recomendaron extirparlo.

"Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan", publicó Milei en la red social X este pasado domingo, tras conocerse la noticia.

En sus declaraciones de este lunes, el presidente argentino dijo que no se puede "soslayar" que el pontífice "es el líder espiritual del 75 % de los argentinos" y, además, "es un jefe de Estado que es líder espiritual de 2.500 millones de seres humanos".

"Tiene una magnitud planetaria distinta", resaltó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La operación del pontífice se llevará a cabo a menos de un mes del viaje apostólico que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

Según el itinerario del viaje confirmado en septiembre pasado por la San Sede, León XIV llegará a Buenos Aires procedente de Uruguay el domingo 8 de noviembre, viajará a la ciudad de Córdoba el día 10 y cerrará su periplo en Argentina el 11 con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján (70 kilómetros al oeste de Buenos Aires), para partir luego rumbo a Perú.

Fuentes de la Santa Sede informaron este lunes que León XIV será hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma este martes a mediodía para ser operado y que el posoperatorio durará una semana.

El pontífice estadounidenseperuano, de 71 años, desarrolló esta mañana su agenda con normalidad y se reunió con varios arzobispos de diversas partes del mundo.