Atentado con carro bomba deja tres heridos y obliga a cerrar vía Panamericana en Colombia

La detonación se produjo en el sector de La Depresión, en el sur del Cauca, donde tropas de la Brigada 29 del Ejército desplegaron un operativo de seguridad para verificar las circunstancias del ataque y descartar la presencia de otros artefactos explosivos.

El Ejército señaló que la acción habría sido perpetrada por integrantes del bloque Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que siguen al mando de alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

Los tres heridos son civiles y, según el balance preliminar de la institución, los militares desplegados en la zona no sufrieron afectaciones.

Las autoridades mantienen las labores de verificación, con apoyo de medios aéreos y personal especializado, en coordinación con la Policía Nacional, mientras el cierre preventivo de la carretera afecta la movilidad en este corredor del suroeste colombiano.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, condenó el atentado y afirmó que los ataques contra la infraestructura perjudican a la población, los transportadores y quienes necesitan desplazarse por carretera.

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"Atacar la infraestructura perjudica a la gente, a los transportadores y a todos aquellos que necesitan movilizarse", manifestó el mandatario en un mensaje publicado en la red social X, en el que aseguró que los responsables serán perseguidos y llevados ante la justicia.

La carretera Panamericana es una de las principales arterias de transporte terrestre del suroeste de Colombia y conecta a Popayán, capital del Cauca, con Pasto, capital del vecino departamento de Nariño, antes de continuar hacia la frontera con Ecuador.

Por esta vía circulan pasajeros, mercancías y vehículos particulares, por lo que las interrupciones afectan la movilidad regional y el transporte de productos entre distintas zonas del país.

El ataque se produce en el Cauca, uno de los departamentos más afectados por los conflictos armados en Colombia, donde delinquen diferentes organizaciones ilegales y las disidencias de las FARC mantienen presencia territorial.

El bloque Carlos Patiño forma parte de las organizaciones disidentes que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC y está vinculado a la facción encabezada por Iván Mordisco, que continuó delinquiendo tras apartarse de los procesos de negociación con el Estado.