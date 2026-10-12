Burnham dice que es "muy probable" que Irán coordinase presunto plan contra base británica

Durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes, el jefe del Gobierno británico dijo hoy, en referencia al incidente en Fairford: "Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que haya sido coordinado en Irán, casi con toda seguridad dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

Tras esto, Burnham aseguró que impondrá nuevas sanciones para "restringir" la capacidad de Teherán y de la IRGC y, casi de manera simultánea, el Ministerio británico de Exteriores informó de que había convocado al embajador iraní en Londres para dejar claro que el Reino Unido "no tolerará amenazas" en su territorio.

Londres anunció asimismo sanciones individuales contra dos ciudadanos iraníes: el jefe de operaciones de contraespionaje de la IRGC, Ruhollah Bazghandi; y el supuesto facilitador de la red criminal 'Zindashti' Shahram Ali Reza Tamarzadeh Jakki, por su facilitación y/o participación en actividades en nombre del régimen iraní con "clara intención" de planificar ataques en el extranjero.

Además, los titulares de Exteriores de casi una treintena de países, entre ellos España, condenaron "en los términos más enérgicos" el uso por parte de Irán de ataques violentos, incendios provocados, sabotaje, ciberataques y otras actividades híbridas contra el Reino Unido y otros socios, según indicó un comunicado conjunto difundido por el Foreign Office.

En este documento, los jefes de la diplomacia de estos países reconocieron la participación iraní atribuida por Londres en el incidente de Fairford del 27 de septiembre, y aseguraron: "Es inaceptable cualquier intento de Irán de amenazar, silenciar, intimidar, acosar, dañar o coaccionar a la población de nuestro territorio mediante intermediarios o cualquier otro medio".

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"Quienes realicen actividades hostiles en nombre de Irán o de cualquier otro Estado deben saber que actuaremos para identificar, investigar, desarticular y enjuiciar estos actos", agregaron.