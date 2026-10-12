Comandante de OTAN dice que cualquier ataque contra miembros sería "completamente inútil"

Durante la jornada inaugural del Foro de Seguridad de Varsovia, que comenzó hoy en la capital polaca, el general aseguró que la OTAN "busca disuadir y mantener la paz", pero advirtió que "si alguien es lo suficientemente insensato como para atacarnos, lucharemos".

"Detendremos el ataque y les denegaremos la capacidad de alcanzar sus objetivos, cualesquiera que sean. En resumen, nos aseguraremos de que cualquier ataque contra cualquier aliado resulte totalmente inútil", añadió Grynkewich.

El comandante supremo aliado en Europa subrayó durante su intervención que, si bien "el conflicto con Rusia no es ni inevitable ni inminente", las fuerzas aliadas mantienen una sólida preparación y una alerta constante.

El alto jefe militar presentó en el foro una visión estratégica integral, orientada a disuadir a potenciales adversarios y garantizar la soberanía territorial de los 32 países aliados bajo el nombre de 'Teoría de la Victoria', que, según explicó, consiste en "ganar en disuasión y defensa en tres fases operativas: detener, bloquear y destruir" las amenazas enemigas.

Según dijo, esta estrategia prevé detener una hipotética ofensiva inicial en el punto de contacto mediante fuerzas terrestres, mientras las fuerzas aéreas y navales consiguen rápidamente el dominio en el escenario bélico.

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A continuación, la Alianza buscaría bloquear las posteriores acciones enemigas mediante el uso de sensores avanzados, sistemas autónomos como drones y acciones multidominio que impidan al agresor tomar la iniciativa o lograr avances.

Finalmente, en una siguiente fase y si el ataque persistiese, explicó Grynkewich, la OTAN se esforzaría por destruir las fuerzas enemigas y todo el sistema de combate y logístico que las mantiene.

Al explicar este enfoque estratégico, Grynkewich precisó que el objetivo "no sería imponer una derrota estratégica a nuestro adversario", sino "detener cualquier ataque".

Grynkewich afirmó, además, que "con esta doctrina, la responsabilidad y la carga moral de una eventual escalada bélica recaerían de manera exclusiva sobre el agresor" y aseguró que "si somos atacados, estamos listos para luchar esta misma noche".