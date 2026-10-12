Corea del Norte dice haber logrado un "gran éxito" al confirmar prueba de misil balístico

Las autoridades norcoreanas explicaron que el lunes habían realizado el "lanzamiento de prueba de un misil balístico táctico para confirmar el éxito de la investigación destinada a la modernización técnica de un componente central clave".

Dicho lanzamiento forma parte de un plan para "dotar a los sistemas de armamento de una base tecnológica altamente avanzada". "La modernización técnica de este componente constituye un gran éxito que augura un cambio importante en la mejora del rendimiento y sofisticación de los sistemas de armas ofensivas", agregó en un breve comunicado.

La confirmación llega después de que Corea del Sur reportara el lanzamiento de "múltiples" misiles y Japón detectara al menos dos, lo que provocó las protestas de Seúl y Tokio, mientras Pionyang ha duplicado en lo que va de año el número de ensayos en comparación con todo 2025.

Si bien Pionyang no dio detalles sobre la prueba, las autoridades japonesas indicaron que los lanzamientos tuvieron lugar hacia las 9:19 hora local (0:19 GMT) y 9:36 hora local (0:36 GMT), y que recorrieron unos 220 y 910 kilómetros, respectivamente.

Este último lanzamiento norcoreano tuvo lugar en medio de una escalada de tensión entre Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.

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Corea del Sur ha acusado al Norte de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a surcoreanas de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.