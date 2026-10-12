Corea del Sur y Japón protestan por el nuevo lanzamiento de misiles balísticos de Pionyang

"Los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte constituyen actos graves que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y no contribuyen en absoluto a gestionar la situación actual en la península coreana", afirmó la portavoz presidencial surcoreana, Kang Yu-jung, en un comunicado recogido por la agencia de noticias Yonhap.

La Oficina de Seguridad Nacional del país asiático "exigió" a Pionyang que detenga las pruebas.

Por su parte, el portavoz del Estado Mayor Conjunto surcoreano (JCS), Jang Do-young, afirmó que el lanzamiento de Pionyang puede ser interpretado "como una protesta contra el exitoso lanzamiento" del primer misil hipersónico surcoreano el pasado jueves.

Japón también condenó el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos realizado esta mañana por Corea del Norte hacia el mar de Japón, llamado mar del Este en las dos Coreas.

"En respuesta a este lanzamiento, Japón ha presentado una enérgica protesta y ha condenado a Corea del Norte a través de su embajada en Pekín", afirmó el viceministro de Defensa nipón, Koyari Takashi, en una rueda de prensa.

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Según la fuente, Tokio detectó el lanzamiento de un misil balístico hacia las 9:19 hora local (0:19 GMT), que alcanzó una altitud máxima de 20 kilómetros y recorrió unos 220 kilómetros, seguido de un segundo a las 9:36 hora local (0:36 GMT), que alcanzó una altitud máxima de unos 70 kilómetros y recorrió más de 910 kilómetros.

Takashi denunció además el aumento del número de pruebas llevado a cabo por Corea del Norte, al afirmar que Pionyang ha realizado al menos once lanzamientos en lo que va de año, disparando 18 misiles balísticos.

Esto "supone más del doble del número de lanzamientos, y aproximadamente el triple del número de lanzamientos en comparación con el año pasado", dijo.

Este último lanzamiento norcoreano tuvo lugar en medio de una escalada de tensión entre Seúl y Pionyang, técnicamente todavía en guerra, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre en la Zona Desmilitarizada (DMZ) entre las dos Coreas, que dejaron dos soldados surcoreanos gravemente heridos, además de otro soldado con heridas leves.

Corea del Sur ha acusado a Pionyang de plantar los explosivos y ha exigido una disculpa del hermético régimen, además de haber realizado hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas han negado estar involucradas y han acusado a Seúl de mentir para justificar "provocaciones" en la frontera.