Detienen a cinco extranjeros y decomisan 1,2 toneladas de cocaína en el sur de México

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado que la operación marítima se llevó a cabo en aguas del Océano Pacífico por la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

Además precisó que la incautación ocurrió a 366 millas náuticas al sur de Huatulco, luego del despliegue de unidades de superficie y aéreas de la Armada de México que realizaron el decomiso de una embarcación con presunta carga ilícita y la detención de los presuntos infractores de la ley.

"Los efectos asegurados fueron trasladados a Puerto Chiapas, Chiapas, a la Vigésima Segunda Zona Naval, para posteriormente ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)", detalló el documento oficial.

La SSPC determinará el peso ministerial de la sustancia decomisada, que, añadió, "se sumará a las más de 90 toneladas aseguradas en la mar por personal naval en lo que va de la presente Administración", de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que inició el 1 de octubre de 2024.

Según las autoridades mexicanas el resultado de esta operación representa una afectación económica estimada en 289.104 millones de pesos (cerca de 15,6 millones de dólares) a los grupos delictivos y evitó que aproximadamente 2.536 millones de dosis de droga llegaran a la población del país.

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La captura se ejecutó como parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en funciones de Guardia Costera y en coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de Gobierno de México.