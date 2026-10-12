Detienen al padre del menor arrestado por un tiroteo en un centro escolar de Francia

La madre también se encuentra en dependencias policiales para ser interrogada, añadieron algunos medios.

Durante una declaración a la prensa en el instituto Joseph-Lakanal de Aubagne, a las afueras de Marsella, al que se trasladó acompañado del titular de Educación, Édouard Geffray, Nuñez aseguró que los primeros elementos de la investigación muestran que el joven cometió "un acto premeditado", al tiempo que pidió tiempo para establecer el móvil del mismo y señaló que "todas las hipótesis permanecen abiertas".

Aseguró que se han efectuado diversos registros, algunos todavía en curso, pero indicó que los interrogatorios, incluido el del menor, todavía no han comenzado, por lo que consideró prematuro aventurar los motivos que le llevaron a cometer ese acto criminal.

Nuñez recordó que la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, abrió una investigación por "intento de asesinato", que ha sido confiada a la brigada criminal, lo que, dijo "muestra la gravedad de los hechos".

"Hay un trabajo en marcha (...) destinado a comprender cómo el joven se encontraba en posesión de ese arma", indicó el ministro, que no quiso dar más detalles sobre el desarrollo de la investigación.

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Poco antes, la fiscal había detallado que los hechos tuvieron lugar sobre las 9.25 hora local (7.25 GMT), cuando el alumno sacó el arma, un fusil de caza de cartuchos, que había introducido escondido al centro en un estuche de guitarra.

El joven subió al primer piso del establecimiento donde disparó en dos ocasiones en dirección al vestíbulo donde se encontraba el director y una docente, que recibieron impactos de plomo en sus piernas, por lo que fueron hospitalizados aunque sus vidas no corren peligro.

Posteriormente subió al segundo y último piso donde efectuó otro disparo, antes de penetrar en un aula ocupada por otros alumnos y un profesor y disparó de nuevo en dirección al encerado de la misma.

Algunos alumnos y otros docentes recibieron pequeños impactos de plomo que les causaron heridas leves.

La fiscal aseguró que el alumno no pronunció ninguna frase y que fue neutralizado por un docente.