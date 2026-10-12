El brent baja y se sitúa en 103 dólares tras afirmar Irán que EEUU acepta alguna condición

Después de que el pasado viernes cerrara la sesión con un alza del 0,42 % y situado en los 104,72 dólares, el crudo brent para entrega en diciembre baja un 1,08 % y se sitúa en los 103,59 dólares; al igual que el west texas intermediate (WTI), el de referencia en EE.UU., que también desciende el 1,52 %, hasta los 90,45 dólares.

El pasado viernes, el texas subió 0,4 %, hasta los 91,85 dólares el barri.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, afirmó ayer domingo que Estados Unidos ha aceptado algunas de sus condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, a pesar de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó la propuesta en público.

Irán presentó a Estados Unidos una propuesta bautizada como plan de siete días para detener las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York el pasado mes de septiembre.

Trump rechazó el plan al considerar que no era “aceptable”; sin embargo, según Rezaei, Washington habría aceptado algunos de los puntos de esa propuesta, aunque no todos, por lo que consideró la respuesta estadounidense como “insuficiente”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propuesta iraní incluía un alto el fuego de siete días en todo Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados, entre otras cuestiones.

Las declaraciones de Rezaei se producen cuando se ha registrado un importante aumento de los ataques a buques que navegan por el estrecho de Ormuz, lo que ha provocado que el tránsito de petróleo por esta estratégica vía cayera de nuevo.

Por otro lado, Trump, anunció también ayer domingo que Rusia y Ucrania han acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, que en las últimas semanas han ido escalando y han afectado a los precios de los combustibles a nivel global.

Al contrario que el petróleo, el gas natural TTF registra una subida del 1,25 %, y el megavatio/hora se supera ya los 82 euros, situado en 82,45 euros.