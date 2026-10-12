Evacuan a un centenar de familias por crecida de río en región paraguaya cercana a Brasil

"Son 100 familias aproximadamente las que estamos evacuando", dijo en una entrevista con la radio ABC Cardinal el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González.

Imágenes aéreas muestran a decenas de viviendas del barrio bajo las aguas tras las intensas lluvias de las últimas horas, que a las 13 horas locales (16.00 GMT) seguían siendo considerables.

Las labores de evacuación se superpusieron, por momentos, con las de algunos de los pobladores que luchaban por sacar sus pertenencias de las viviendas inundadas.

"La intensidad de la lluvia, según los pronósticos, va a continuar, y la intensidad de nuestro apoyo también", agregó González.

Mientras que el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, apuntó que las inundaciones en este barrio de tierras bajas se producen "cíclicamente" y que las familias se habían negado a dejar sus hogares inicialmente, pese a las advertencias de las autoridades con base en los pronósticos meteorológicos.

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Asimismo, señaló que las familias evacuadas serán albergadas temporalmente en la capilla del barrio y en el polideportivo de Ciudad del Este, considerada la segunda urbe en importancia de Paraguay después de la capital Asunción.