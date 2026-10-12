Exministros colombianos cuestionan excluir la reforma rural de la verificación de la ONU

Restrepo, ministro de Agricultura durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), calificó de "sorprendente e inexplicable" la solicitud presentada por el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, y advirtió que refleja una falta de interés del Ejecutivo en el desarrollo rural.

"Los acuerdos sobre desarrollo rural no son en beneficio de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sino de las gentes de la ruralidad colombiana", escribió Restrepo en su cuenta de X, donde recordó que ese componente forma parte del bloque de constitucionalidad del país y constituye, a su juicio, uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz.

Retrepo sostuvo que la implementación de la reforma rural integral avanza de manera lenta y deficiente, por lo que consideró necesario mantener una supervisión independiente que permita evaluar los progresos y corregir los incumplimientos.

La voz independiente de la ONU, agregó, "es fundamental" para hacer seguimiento a las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano en materia de desarrollo rural.

Por su parte, Humberto de la Calle, quien encabezó el equipo negociador en los diálogos con las FARC, respaldó las críticas de Restrepo al señalar que afirmar que el Estado dispone de los instrumentos necesarios para implementar la reforma rural "encubre el hecho de que desde hace décadas se ha obstaculizado a propósito".

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La reacción de ambos exfuncionarios se produjo después de que Bula propusiera revisar el mandato de la Misión de Verificación de la ONU para concentrarlo en la reincorporación de los antiguos integrantes de las FARC y las garantías de seguridad, al considerar que la reforma rural integral debe incorporarse a las instituciones permanentes del Estado.

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, el canciller defendió que el acceso a la tierra, la formalización de la propiedad, la productividad rural, la infraestructura y las oportunidades económicas para los campesinos son responsabilidades fundamentales del Estado colombiano.

Bula aseguró que la propuesta no busca modificar las obligaciones sustantivas del Estado ni reducir el apoyo internacional, sino cambiar el mecanismo extraordinario de verificación, aunque reconoció que la decisión corresponde al Consejo de Seguridad.