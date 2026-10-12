Flávio Bolsonaro visitará este martes a su padre en prisión domiciliaria

Así lo afirmó este lunes el ultraderechista a periodistas a la salida de la misa por el día de la Virgen de Aparecida, la patrona de Brasil, en la Catedral de Brasilia.

"Hoy no es posible hacer la visita por ser día festivo", expresó el aspirante presidencial por el Partido Liberal (PL). "Mañana, martes, por la mañana iré a visitarlo".

En tanto, Bolsonaro reconoció estar "ansioso" por volver a ver a su padre tras meses de separación.

"Tengo muchas ganas de darle un fuerte abrazo, ante todo. Ver cómo tiene el rostro, cómo está su estado de ánimo después de todo lo que ha pasado, de lo que solo me he enterado por terceros. Espero mirarlo a los ojos, darle un abrazo, y espero que esté feliz", dijo.

Consultado por periodistas sobre si le pedirá consejos electorales, Bolsonaro afirmó que conversará "en calidad de hijo" y evitó brindar más detalles para no "perjudicar" a su padre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Corte Suprema de Brasil autorizó hoy la reanudación de las visitas de Flávio Bolsonaro al exmandatario, tras el vencimiento de la sanción de 90 días impuesta por el tribunal debido a la violación de las condiciones judiciales.

La restricción había sido aplicada en julio después de que el senador y aspirante presidencial leyera una carta de su padre durante una transmisión en directo, acto considerado por el Supremo como una violación a la prohibición de usar las redes sociales, incluso a través de intermediarios.

El fallo permite al candidato del PL reencontrarse con su padre a menos de dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fijada para el 25 de octubre, en la que se enfrentará al actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Jair Bolsonaro cumple en su residencia en Brasilia, por razones de salud, una condena de 27 años de prisión impuesta en septiembre de 2025 tras ser hallado culpable de intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022.

Flávio Bolsonaro ha dicho que, de ganar los comicios, pretende indultar a su padre nada más tomar posesión el próximo 5 de enero, así como impulsar la destitución del juez Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra su padre.