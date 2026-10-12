Fujimori anuncia normas más duras en escuelas de Perú, incluida la expulsión de alumnos

"El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas", remarcó Fujimori al anunciar que las nuevas normas recibirán los aportes de la sociedad civil antes de entrar en vigencia.

La gobernante remarcó que la intención es "generar un debate", porque "la violencia entre estudiantes, las agresiones contra los miembros de la comunidad educativa, las conductas que ponen en riesgo la integridad de nuestros niños y adolescentes, requieren de una respuesta firme, oportuna y responsable".

Explicó que las medidas comprenden "sanciones y amonestaciones proporcionales y con criterios de gradualidad", pero que ante, los casos graves de violencia, "vuelven las expulsiones" de alumnos.

La gobernante remarcó que las autoridades no van "a permitir ni aceptar el bulin, la violencia, el acoso sexual" y pidió a los estudiantes que denuncien estos casos ante las autoridades educativas "porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional"

"Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones", acotó antes de confirmar que las normas incluyen que "los artículos electrónicos y celulares están prohibidos, salvo autorización del profesor".

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A su turno, el ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo que "dentro de la escuela no habrá nunca más chicos que estén agrediendo a otros" e informó que también se han tomado medidas "respecto a la presentación y disciplina dentro de la institución educativa"

"No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados, que el uso de las faldas escolares tengan una medida adecuada", detalló.

El ministro precisó que estas últimas medidas regirán "para todas las instituciones públicas", mientras que las privadas podrán establecer sus normas internas de presentación.

Las medidas se anunciaron luego de que el pasado 15 de septiembre se generó una ola de indignación en el país tras la denuncia de la presunta violación de un estudiante de 16 años por sus compañeros cuando viajaban en un autobús escolar, tras lo cual un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

Todos los implicados eran estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra, y fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como Maranguita, en el distrito de San Miguel.

El caso llevó a la denuncia de otros episodios de acoso y violencia en escuelas del país, así como de la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios administrado por la Marina.

Tras eso, el Gobierno ordenó la reorganización del Liceo Naval y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año, una medida que Chang aseguró que está permitiendo recuperar "el orden y la disciplina" en ese centro de estudios.