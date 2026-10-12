Hutíes de Yemen reivindican varios ataques contra el aeropuerto de Riad

La magnitud de los recientes ataques contra Riad es inédita desde que en 2015 el reino creó una coalición para apoyar a las fuerzas gubernamentales de Yemen, que habían entrado en guerra un año antes contra los hutíes proiraníes.

Los combatientes hutíes afirmaron el domingo haber lanzado “cuatro operaciones de gran envergadura las últimas 24 horas, utilizando misiles balísticos, misiles de crucero y drones”.

Indicaron haber tenido como objetivo el aeropuerto internacional de Riad, “en tres fases” a partir de la noche del viernes.

El sábado, un ataque causó 13 muertos y 309 heridos, según un balance provisional, y provocó la suspensión de vuelos hasta nuevo aviso, según una fuente del sector aéreo.

Un nuevo ataque el domingo contra el aeropuerto de Riad causó al menos un muerto -un ciudadano pakistaní- y 11 heridos, según la Autoridad Saudita de Aviación Civil.

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El aeropuerto de la capital, que permaneció cerrado el domingo, prolongó su cierre por 24 horas hasta las 21H00 GMT de lunes, según el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24.

El general Turki al-Malki, portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, informó que entre domingo y lunes fueron interceptados misiles y drones lanzados por los hutíes contra el reino petrolero.

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Ola de ataques

La aviación civil saudita también reportó un ataque contra el aeropuerto de Dammam, en la costa este de la península, también alcanzado en la víspera.

Previamente, los hutíes habían advertido de no usar el espacio aéreo saudita ni los aeropuertos, salvo los de las ciudades santas de La Meca y Medina.

Estos ataques se suman a otros ocurridos el miércoles y el jueves, también contra el aeropuerto de Riad, en los que murieron seis personas.

El bombardeo del sábado fue el más mortífero en el reino desde agosto de 2015, cuando un atentado suicida del grupo yihadista Estado Islámico (EI) causó 15 muertos.

Un vecino de la capital de 32 años, que pidió el anonimato, contó a la AFP que en el momento del ataque del sábado escuchó “un ruido muy fuerte” en el aeropuerto y la gente “empezó a correr”.

“Algunos tenían la cara cubierta de sangre”, otros “habían perdido una mano o un brazo” o corrían “cargando a heridos, cubiertos de sangre”, relató.

Las condenas internacionales se han sucedido, desde la ONU, Israel, Rusia, la UE, Irak y Pakistán, entre otros.

“Es inaceptable”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que examinará si sus fuerzas participan en las operaciones militares contra los hutíes.