La India elimina su histórico lugar de protesta en Delhi ante nuevas movilizaciones

La orden, firmada por el comisionado de la Policía de Delhi, Anurag Kumar, responde a las recomendaciones de un comité constituido por el Ministerio del Interior indio para buscar alternativas al tradicional espacio de protesta situado en el centro político de la capital.

La decisión se conoció después de que el movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como el Partido de las "Cucarachas", exigiera a las autoridades que le concedieran, en un plazo de 24 horas, una fecha para celebrar una nueva protesta pacífica en Jantar Mantar, tras las restricciones policiales del fin de semana y la detención de miles de manifestantes.

"Inaceptable. ¿Por qué Narendra Modi le tiene miedo a Jantar Mantar? Jantar Mantar pertenece al pueblo de la India", escribió en X el portavoz del CJP, Saurav Das, quien calificó la decisión de "un ataque al derecho fundamental del pueblo a la protesta y la reunión pacífica".

Jantar Mantar, que ha sido escenario durante décadas de centenares de marchas y huelgas de hambre, permanece blindado por barricadas y un fuerte despliegue policial tras las protestas del sábado, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron miles de manifestantes que intentaban llegar a la zona.

El líder del movimiento, Abhijeet Dipke, llamó a todos a unirse para salvar la democracia. "Porque para un dictador, el mayor problema es que la gente se manifieste. A un dictador le molesta la sola idea de que el pueblo proteste en su contra", dijo minutos después del anuncio en un vídeo difundido en redes.

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Las tres nuevas localidades serán los recintos de Ramlila Ground, Burari Ground y CBD Ground, en la periferia de la capital, lejos del Parlamento, los ministerios y el Tribunal Supremo.