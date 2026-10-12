La UE apoya alto el fuego energético entre Ucrania y Rusia pero insta a Moscú a cumplirlo

"Hoy ha habido apoyo entre los ministros a una tregua en los ataques contra las infraestructuras energéticas entre Ucrania y Rusia, siempre que Moscú la respete, pero el alto el fuego no puede funcionar si solo una de las partes lo cumple", indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de la UE.

Los Veintisiete dieron también hoy luz verde a la mayor ronda de sanciones selectivas hasta la fecha, casi 1.600 nombres de personas y empresas relacionadas con la industria militar rusa y consideradas responsables de estar contribuyendo a la invasión de Ucrania, así como medidas restrictivas contra otros 77 individuos y entidades vinculados con las últimas elecciones organizadas por Rusia en los territorios ocupados ucranianos.

"Más de la mitad de las sanciones se dirigen a la cadena de producción de misiles balísticos. Estamos haciendo que a Rusia le resulte mucho más difícil, lento y caro fabricar las armas que utiliza para matar a ucranianos", explicó Kallas, que añadió que la UE ha mostrado hoy un "frente unido" sobre que "no es el momento de aliviar la presión sobre Moscú", aunque reconoció que esa acción sería "mucho más sólida si actuáramos conjuntamente con Estados Unidos".

En paralelo, Kallas apuntó que deben seguir trabajando los detalles técnicos de la opción de vetar los visados de entrada a la UE a excombatiente rusos, si bien observó "apoyo político" a esa cuestión entre los ministros, así como para limitar las visas a los diplomáticos y reducir las de los turistas.

Además, anunció que presentará, junto a la Comisión Europea, propuestas para vetar a atletas rusos de competiciones internacionales a fin de subrayar el aislamiento de su país.

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También destacó que la defensa aérea "continúa siendo la prioridad" para Ucrania, y avanzó que esta semana la UE destinará más fondos a drones y misiles.

Y ante las amenazas híbridas rusas, los ministros dejaron claro que deben abordarse "de manera integral, en lugar de reaccionar ante incidentes aislados".

Para mantener el ritmo de financiación a Ucrania, la política estonia mencionó que "muchos" ministros abordaron la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados por las sanciones, algo que presenta escollos legales.

Los ministros también acordaron hoy establecer una nueva misión de asesoramiento al Líbano en materia de defensa y seguridad, que apoyará a las autoridades libanesas para reforzar el control territorial, la seguridad fronteriza y las capacidades de seguridad interna.

"Nuestro objetivo es que la misión esté lista y operativa en los próximos meses", dijo Kallas, que apuntó asimismo que el Consejo decidió hoy prorrogar por dos años el mandato de la misión de asesoramiento a Irak en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Kallas aseguró además que la misión naval de la UE en el mar Rojo, 'Aspides', "está cobrando aún más importancia dada la peligrosa escalada de los hutíes", si bien los Estados miembros no han aportado el número de barcos que ella reclama para que sea realmente efectiva.

Anunció que hoy más de 60 países se han sumado a una declaración que impulsó en favor de la libertad de navegación y en contra de los peajes en las rutas marítimas internacionales.

Los ministros también lamentaron el aplazamiento de las elecciones legislativas y presidenciales palestinas, dijo Kallas, que dejó claro que "deberían celebrarse lo antes posible" y que a ellas enviaría la UE una misión de observación.

El Consejo también trató el anuncio de Estados Unidos de que impondrá sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) como institución, y Kallas incidió en que el plazo de seis meses para que se hagan efectivas "ofrece una oportunidad al diálogo".

"La UE dispone de opciones para garantizar que la Corte pueda continuar con su labor fundamental (...). Los Estados miembros dejaron claro que se toman muy en serio la protección de la Corte", resaltó.