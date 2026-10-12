León XIV cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por su hospitalización

León XIV cancela todas sus audiencias hasta el 20 de octubre por su hospitalización

Ciudad del Vaticano, 12 oct (EFE).- El papa León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a su hospitalización, que tendrá lugar mañana, por la operación a la que debe someterse para la extirpación de un nódulo en el pulmón.