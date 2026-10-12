León XIV mantiene su agenda del lunes a la espera de su operación

El papa anunció que "en los próximo días" debido a que los doctores "consideran oportuno intervenir" se someterá a la operación, pero no se ha indicado aún el día.

Por el momento, la agenda de este lunes está confirmada con varias reuniones sin que se conozca todavía con exactitud la fecha de la intervención, que será esta semana, a menos de un mes de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre.

La oficina de prensa del Vaticano aún no ha cancelado ninguna audiencia ni servicio religioso, incluidos los programados para la próxima semana. La audiencia de hoy con el Circolo San Pietro, que figura en la página web de la diócesis de Roma, se mantiene confirmada por el momento.

La agenda del martes 13 de octubre ya estaba vacía, dado el tradicional día de descanso durante el cual el papa estadounidense viaja a Castel Gandolfo para descansar y hacer ejercicio, por lo que algunos medios locales apuntan que sería este día cuando ingresará en el Policlínico Gemelli.

Si la hospitalización se confirman el martes, el pontífice estadounidense, de 71 años, no podrá asistir a la misa matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La agenda del papa para la semana siguiente incluye un evento anunciado por el Dicasterio para la Educación: una audiencia el jueves 22 de octubre con los participantes de la conferencia internacional "Trazando nuevos mapas de esperanza".

Entre los eventos que aún están en el aire se encuentra la participación en la conferencia interreligiosa por la paz de Sant'Egidio en Asís, el 27 de octubre, 40 años después del encuentro histórico convocado por el papa Juan Pablo II.

Al saludar este domingo a los peruanos en la plaza de San Pedro, en procesión por el "Señor de los Milagros", Leçon XIV les dijo: "Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré" en lo que parece su firme voluntad de realizar este viaje.