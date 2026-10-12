México propone nueva embajadora en Perú tras restablecer relaciones diplomáticas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado de que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Senado mexicano el nombramiento de Antonio de la Garza como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante Perú, para su ratificación.

El nombramiento se produce después de que México y Perú anunciaran el pasado 7 de agosto el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, rotas en noviembre de 2025 por la decisión mexicana de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

La diplomática es miembro del Servicio Exterior Mexicano y actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo de la Cancillería, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el servicio público, durante los cuales ha ocupado distintos cargos en la SRE y en la Secretaría de Economía.

En esta última dependencia supervisó la operación de acuerdos comerciales con más de 50 países y participó en las negociaciones institucionales para la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La crisis bilateral se había iniciado en diciembre de 2022, tras la destitución y detención del entonces presidente peruano Pedro Castillo (2021-2022), cuyo encarcelamiento fue cuestionado por el Gobierno mexicano.

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Las tensiones se agravaron con el asilo concedido por México a Chávez, quien permaneció en la residencia diplomática mexicana en Lima hasta que el Gobierno de la actual presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien asumió el poder en julio de este año y le otorgó un salvoconducto para viajar a territorio mexicano.

La salida de Chávez permitió que ambos gobiernos acordaran reanudar sus vínculos diplomáticos, aunque Sheinbaum mantuvo su postura crítica sobre la destitución de Castillo.

En su comunicado de este lunes, la Cancillería mexicana reiteró su disposición a fortalecer las relaciones bilaterales con Perú y promover la integración latinoamericana.