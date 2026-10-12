Mujer salvadoreña que cayó al mar de crucero en Grecia fue hallada con vida un día después

Las autoridades portuarias de Zante fueron informadas el pasado viernes que la mujer, de 44 años, había caído al mar desde un crucero a unas 72 millas naúticas (133 kilómetros) al suroeste de la isla.

Inmediatamente se activó una operación de búsqueda y rescate con dos barcos de los guardacostas, varias embarcaciones privadas que se encontraban en la zona, y un helicóptero de la Fuerza Aérea de Grecia.

Durante la búsqueda, las autoridades localizaron un pequeño farol de luz intermitente que suelen llevar los flotadores de tipo rueda, pero que estaba desprendido.

Finalmente, durante la mañana del sábado, 24 horas después del siniestro, un buque de carga que participaba en la búsqueda, localizó con vida y consciente a la mujer dentro del flotador.

En un vídeo del rescate publicado por la Guardia Costera se divisa cómo dos miembros de la tripulación de dicho buque localizan a la mujer y después de preguntarle en inglés si se encuentra bien le tiran una soga para que pueda subir al barco.

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La rescatada fue poco después transbordada a un barco de los guardacostas que la llevaron al puerto de Katakolo, situado en las costas occidentales de la península del Peloponeso, frente a Zante, desde donde fue trasladada al hospital para que se le realizasen exámenes médicos.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre las circunstancias bajo las cuales la mujer cayó al mar ni sobre cómo fue exactamente que obtuvo el flotador con el que fue hallada.