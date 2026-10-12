Organizaciones de derechos humanos denuncian intensa censura de Internet en Turquía

La asociación turca IFÖD, una de las 21 firmantes de un comunicado conjunto, ha documentado el bloqueo de 1.270 cuentas en X únicamente en septiembre pasado, un número superior a las censuradas en todo el año 2025, y que suman entre todas unos 35 millones de seguidores.

Las autoridades turcas solicitaron a X el bloqueo de esas cuentas bajo una ley que permite bloquear cuentas "para proteger la seguridad nacional y el orden público y prevenir delitos", con X cumpliendo estas peticiones, en un 90 % de los casos aplicando la restricción únicamente al territorio turco.

La propia cuenta de IFÖD dedicada a documentar la censura de internet en Turquía ha sido bloqueada.

Gran parte de estas solicitudes a X y Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, se hicieron en el marco de la operación judicial 'Mi familia está segura', con la que las autoridades turcas actuaron en septiembre pasado contra asociaciones, portales y activistas LGTB, si bien la homosexualidad es legal en Turquía.

Pero la campaña llevó también al bloqueo de cuentas feministas, académicas e incluso de análisis financiero, así como al cierre de portales de noticias del ámbito de la izquierda o el activismo kurdo.

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El comunicado denuncia que las órdenes de bloqueo normalmente no especifican qué contenido se considera un riesgo para la seguridad nacional o el orden público, y que ni X ni Meta han compartido las órdenes de bloqueo turco con los usuarios afectados, limitándose a un aviso genérico.

Las asociaciones firmantes exigen a X, Meta y otras plataformas afectadas que rechacen las solicitudes turcas de bloqueo si no se especifica claramente por qué el contenido supone un riesgo y la provisión es compatible con la legislación internacional.

Además, las plataformas de empresas deben notificar a los usuarios, haciéndoles llegar la orden detallada, para que puedan recurrirla, si lo desean, agrega el comunicado.

Entre los organismos turcos firmantes destacan la Asociación Progresista de Periodistas (ÇGD), la de corresponsales extranjeros FMA y la asociación de juristas MLSA, mientras que entre las internacionales se cuentan, aparte de HRW y AI, la Asociación Europea de Periodistas (AEJ), el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), el Instituto Internacional de Prensa (IPI), entre otros.