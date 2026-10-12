Paraguay rechaza sanciones de China a un ministro y ratifica su respaldo a Taiwán

"El Gobierno del Paraguay rechaza las sanciones impuestas por China Popular al ministro del MITIC, Gustavo Villate; que generan fricciones innecesarias con nuestro país", señaló en X el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Paraguay ratifica una vez más su firme respaldo a la República de China (Taiwán) y su compromiso con los valores y principios democráticos", agregó el mensaje.

El Gobierno chino anunció este lunes sanciones contra Villate y el canciller de Belice, Francis Fonseca, que incluyen la congelación de sus bienes en China, la prohibición de transacciones con organizaciones y particulares chinos y el veto de entrada en China continental, Hong Kong y Macao.

En sendos comunicados, la Cancillería en Pekín denunció este lunes que algunos "políticos antichinos" de ambos países han "apoyado obstinadamente" que sus naciones mantengan relaciones diplomáticas con la "región china" de Taiwán.

Paraguay y Belice son dos de los doce países que mantienen relaciones diplomáticas plenas con Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que Pekín considera "parte inalienable" de su territorio.

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En una conferencia de prensa, la portavoz de la Cancillería china Mao Ning acusó hoy a determinados políticos paraguayos y beliceños de actuar como "peones" de las autoridades taiwanesas en sus intentos de buscar la "independencia" con apoyo exterior, de visitar la isla, de recibir a "separatistas" taiwaneses y de difundir "información falsa" sobre supuestos ciberataques de Pekín.

En julio pasado, los Gobiernos de Estados Unidos y Paraguay denunciaron que durante una "revisión conjunta de ciberseguridad" detectaron la infiltración de "múltiples actores de amenaza", vinculados a China, en los sistemas cibernéticos estatales del país suramericano, algo que fue rechazado por Pekín.

A finales de septiembre de 2024, y durante otra revisión conjunta, Washington y Asunción informaron de que la red de ciberespionaje Flax Typhoon, ubicada en China, fue identificada "infiltrándose en los sistemas del Gobierno paraguayo", un incidente que el presidente paraguayo, Santiago Peña, vinculó entonces con las relaciones diplomáticas vigentes con Taiwán.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que los vínculos con Taipéi, que datan de 1957, se sustentan en "valores compartidos", pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.