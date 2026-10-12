Peña y obispos paraguayos expresan deseo de que León XIV tenga una "pronta" recuperación

"Mis mejores deseos a Su Santidad el Papa León XIV ante la intervención quirúrgica a la que será sometido en los próximos días", publicó Peña en la red X.

En el mensaje, el mandatario indicó que el pueblo paraguayo, que aseguró tiene una "profunda fe", acompaña de cerca al pontífice de 71 años y le desea "una pronta y completa recuperación para que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría, la fortaleza y la entrega pastoral que lo caracterizan".

Por su parte, la CEP, que reúne a los obispos católicos de Paraguay, pidió este lunes unirse en oración por la salud del sumo pontífice.

"Como Iglesia en el Paraguay, nos unimos en oración por el Santo Padre y pedimos al Señor de la Vida que lo fortalezca, acompañe al equipo médico y conceda el éxito de la intervención y una pronta y plena recuperación", mencionó la CEP en redes sociales.

Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció el domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase "muy inicial".

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El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó luego a la prensa que "el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana".

La operación se produce a menos de un mes del viaje apostólico que el papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.