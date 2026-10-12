Registran dos sismos de magnitudes 2,9 y 2,6 en la Amazonía y en la costa de Ecuador

El sismo en Pastaza ocurrió a las 02:08 hora local (07:08 GMT) a 1,68 grados de latitud sur y a 78,22 grados de longitud oeste.

De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 148 kilómetros y a 33,11 kilómetros de Puyo.

El segundo sismo tuvo lugar tres segundos después del primero, a 0,85 grados de latitud norte y a 79,68 grados de longitud oeste.

El temblor en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia, ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros y a 13,36 kilómetros de la ciudad de Esmeraldas.

Los dos sismos de este lunes ocurrieron después de otro que se reportó el domingo, de magnitud 3, en la provincia andina de Tungurahua, a una profundidad de 11 kilómetros y a 7.63 kilómetros de Píllaro.

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Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.