Sánchez confirma que buques de guerra marroquíes entraron en Ceuta a finales de julio

En una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional, Sánchez admitió la información que este lunes adelantó el diario El País, según la cual la Armada española envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española.

Sánchez, que no llegó a explicar por qué entraron esos busques marroquíes, dijo que fueron días muy intensos y muy difíciles y aseguró que hubo interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

El País publica hoy que buques de guerra de la armada marroquí estuvieron en aguas de soberanía española cercanas a Ceuta sin autorización coincidiendo con la entrada masiva de migrantes a la ciudad, los pasados 30 y 31 de julio.

Una incursión que movilizó a un buque español de la acción marítima (RAM), que atracó en Ceuta el lunes 3 de agosto, y que posteriormente España reforzó la zona con la fragata Santa María, que luego fue sustituida por la Navarra debido a una avería.

Este periódico menciona fuentes que apuntan a que fue una "vulneración intencionada" y que las maniobras marroquíes se prolongaron durante los primeros días de agosto.

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Según las mismas fuentes, la tensión creció durante esos días en aguas españolas y los buques de guerra marroquíes estuvieron a punto de provocar una colisión con las patrulleras españolas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado si "hay alguien que dude que no hubo complicidad por parte Marruecos y las autoridades marroquíes" y si "alguien piensa que 80.000 personas o buques de guerra pueden transitar libremente como lo hicieron sin que las autoridades marroquíes lo supieran y lo consintieran".

Ceuta, ciudad autónoma española situada en la costa africana, vivió una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente el pasado mes de julio cuando decenas de miles de personas entraron de forma irregular desde Marruecos, principalmente por el espigón del Tarajal y por mar, en muchos casos a nado o bordeando la zona fronteriza.

En los días posteriores se informó de decenas de fallecidos en los intentos de cruce y de la recuperación de numerosos cadáveres en aguas ceutíes.

La magnitud del episodio desbordó la capacidad de acogida de la ciudad autónoma y tensó las relaciones entre España y Marruecos.