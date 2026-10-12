Se acerca a 1.000 el número de osos cazados en la región siberiana de Krasnoyarsk

"Se mantiene el peligro de la salida de osos en determinados territorios de la región. En el marco de las medidas tomadas para regular la población de estos animales fueron cazados 982 osos pardos", señaló el ministerio, citado por la agencia rusa TASS.

El pasado jueves la entidad reportó la caza de 898 plantígrados.

Según las autoridades locales, en la región de Krasnoyarsk, situada en el centro de Rusia, habitan entre 25.000 y 32.000 osos.

En los últimos meses en Siberia y el Lejano Oriente ruso se ha agravado la situación debido a la presencia de osos en las poblaciones, algo que ha provocado la muerte de al menos 24 personas en Rusia en 2026. Krasnoyarsk es la región con más incidentes de este tipo.

En la también siberiana región de Irkutsk las autoridades lanzaron una campaña de caza para neutralizar a más de medio millar de osos pardos a fin de controlar su población tras la muerte de varias personas en las últimas semanas.

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El gobernador de Irkutsk, Ígor Kóbzev, indicó a raíz del comienzo de la campaña de cacería de osos iniciada el 2 de octubre pasado, que todos los días los servicios de emergencias reciben hasta 80 llamadas por la irrupción de estos animales en zonas urbanas.

Esta situación se repite en otras regiones rusas: durante la pasada semana en la región rusa de Buriatia fueron ultimado más de medio centenar de estos depredadores.

"Durante la última semana, se recibieron 85 informes de osos que ingresaban a zonas pobladas. Los guardabosques estatales, en colaboración con los equipos de caza, atendieron a los llamados. Como resultado, se dio caza a 51 osos", informó el regulador local de cursos naturales 'Burprirodnadzor'.

La entidad señaló que fueron eliminados los osos que representaban "una amenaza para la vida y la salud humana" debido a que se establecieron cerca de zonas urbanas.

En total, desde el comienzo de la campaña para reducir la población de estos animales han sido cazados 397 osos, según Burprirodnadzor.

También se han reportado casos de ataques de osos en Kamchatka, Kémerovo, Novosibirsk, Komi, ésta última en la parte europea de Rusia, e incluso hasta en las cercanías de la ciudad balneario de Sochi, a orillas del mar Negro.

En las zonas aledañas al lago Baikal las autoridades ofrecen hasta 15.000 rublos (180 dólares) por cada ejemplar cazado, mientras que en Tomsk esta cifra podría ascender al doble, según propuso el departamento regional de pesca y caza.

El partido de los Verdes llamó a la Duma o cámara de diputados a establecer la imposición de multas de hasta 30.000 rublos (unos 360 dólares) por alimentar deliberadamente a estos animales y no velar por el tratamiento de los desechos, algo que también atrae a los osos a los asentamientos humanos.