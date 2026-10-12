Sube a cuatro el número de muertos tras paso de ciclón Rachel por Baja California (México)

Alejandro Monreal, director de Seguridad Pública de Ensenada, informó a medios que los cuerpos fueron localizados en la zona de Maneadero, una de las más afectadas por Rachel.

Las autoridades rescataron los cuerpos de un niño de cuatro años, y de dos mujeres, de 35 y 30 años, indicó el funcionario.

Los hallazgos se suman a la muerte de una menor de trece años en la misma zona de Maneadero, la cual fue reportada previamente por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

La gobernadora también informó de otras diez personas sin localizar en los municipios de Ensenada y San Felipe.

Monreal detalló que en Ensenada continúan las labores de búsqueda de otras tres personas reportadas como desaparecidas tras el paso del ciclón.

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Las afectaciones de Rachel se registran mientras el Pacífico mexicano enfrenta también el paso del huracán Simón, que este lunes se mantiene como categoría 3 y ha dejado al menos una persona fallecida en Guerrero, en el sur del país.

Además, un clavadista de 35 años fue hallado sin vida el domingo en Mazatlán, Sinaloa, tras desaparecer la noche anterior, según medios locales. No obstante, su muerte no fue incluida en el balance oficial.

Las autoridades mantienen operativos de emergencia en distintas regiones del país, ante los daños ocasionados por ambos fenómenos meteorológicos.

Rachel tocó tierra en la víspera en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó estragos.

El fenómeno se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a las costas de Guerrero (suroeste) y desde entonces ha registrado variaciones tanto en intensidad como en trayectoria.

Primero avanzó casi en paralelo al litoral mexicano donde alcanzó la categoría 3, antes de alejarse mar adentro y debilitarse hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical. Pero, finalmente, giró hacia el noreste y volvió a aproximarse a México cerca de la península de Baja California.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.