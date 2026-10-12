Trump afirma que podría relevar a su embajadora en Grecia y que no esta contento con ella

"Lo estamos analizando. No estamos contentos", respondió lacónicamente el mandatario republicano sobre Guilfoyle, antes de partir desde la Casa Blanca hacia Ohio, donde encabezará este lunes un mitin para apoyar a candidatos de su partido en las legislativas del 3 de noviembre.

El diario The Wall Street Journal, que ha publicado en los últimos días varias informaciones controvertidas sobre la embajadora, afirmó -este fin de semana- que la Casa Blanca medita relevar a la diplomática de su puesto en Atenas.

Según audios publicados por el rotativo, Guilfoyle habría alardeado de que empresarios griegos le estaban costeando viajes de lujo y que también habría prometido trato privilegiado a un hombre de negocios estadounidense si éste le conseguía una invitación para una cena en honor a Eric Trump, el tercer hijo del actual presidente de EE.UU.

El mismo diario publicó días antes que Guilfoyle -supuestamente- también habría pedido a un donante republicano que pagara una deuda de 100.000 dólares de su tarjeta de crédito, antes de su audiencia de confirmación como embajadora ante el Senado en julio de 2025 a cambio de acceso a la Casa Blanca y a altos cargos de la Administración de Donald Trump.

El rotativo publicó además que, durante una cena en marzo con funcionarios griegos y estadounidenses, la diplomática habría atribuido la caída del Gobierno rumano a la presión del Gobierno Trump y afirmado que Washington podía propiciar cambios similares en otros países, incluida Grecia.

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Guilfoyle, exesposa del actual gobernador de California, Gavin Newsom, y exprometida del hijo mayor del presidente estadounidense, Donald Trump Jr., es una exfiscal que ha trabajado también como analista invitada a Fox News y como asesora y coordinadora de recaudación de fondos en las campañas del actual mandatario de Estados Unidos.