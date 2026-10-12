Ucrania informa de ataque ruso a un objetivo energético tras el anuncio de tregua de Trump

El ataque se produce después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un supuesto acuerdo de tregua con Moscú y Kiev para que ambas partes se abstuvieran de atacar sus respectivas infraestructuras energéticas, a la que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto a sumarse pese a no haber sido informado de ningún compromiso en este sentido.

Zelenski ya dijo en su discurso a la nación de anoche, grabado horas después del anuncio de Trump, que Rusia había atacado una central eléctrica en la región de Járkov del noreste de Ucrania.

Trump anunció la supuesta tregua energética el domingo tras relajar las sanciones a Rusia el viernes para permitir la venta de diésel ruso en EE.UU. y en los mercados internacionales.

Zelenski denunció que la decisión de Trump permitirá al presidente ruso, Vladímir Putin, ingresar miles de millones de dólares que destinará a seguir financiando la guerra contra Ucrania.

Trump ha exigido a Kiev que deje de atacar las refinerías rusas por el impacto que estos bombardeos tienen sobre la estabilidad del mercado del petróleo y sus derivados.

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Ucrania ha dejado claro que seguirá atacando las refinerías rusas a menos que el Kremlin ordene el cese de los ataques al sistema energético ucraniano.