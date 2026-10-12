Un alumno de 14 años hiere con una escopeta a 2 docentes de su colegio del sureste francés

El tiroteo ha generado una enorme conmoción en Francia, en una semana en la que los centros educativos están en convulsión por las protestas estudiantiles contra las condiciones educativas, aunque los investigadores lo desvinculan del movimiento de los institutos.

El menor, cuyo móvil todavía no ha sido determinado, no tenía antecedentes y se encuentra bajo arresto, aunque todavía no ha sido interrogado, según el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que se trasladó hasta el lugar de los hechos y que afirmó que el padre del agresor también se encuentra detenido.

Según varios medios, también la madre fue arrestada y en el domicilio familiar se encontraron varias armas, aunque el ministro no entró en la forma en la que el adolescente se procuró la que utilizó en el tiroteo.

El suceso tuvo lugar sobre las 9:25 hora local (7:25 GMT) en el colegio Joseph-Lakanal de Aubagne, a 30 kilómetros al este de Marsella, segunda mayor ciudad del país.

Según los primeros elementos de la investigación, desvelados por la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, el menor introdujo el arma, una escopeta de caza de cartuchos, escondida en una funda de guitarra y la sacó en el primer piso del centro educativo.

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En el vestíbulo efectuó los dos primeros disparos, en dirección a dos docentes, el director y una maestra, que recibieron impactos de plomo en sus piernas, por lo que fueron hospitalizados, aunque sus vidas no corren peligro.

Posteriormente, subió al segundo y último piso, donde efectuó un primer disparo en el pasillo antes de entrar en un aula ocupada por alumnos y un profesor y tiró contra el encerado. Varias personas resultaron heridas de poca consideración.

La intervención de otro docente permitió reducir al agresor, que fue enseguida detenido por la policía.

Según la fiscal, el joven no pronunció ninguna frase durante toda la secuencia criminal.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el presidente, Emmanuel Macron, alabó la "sangre fría del equipo educativo que permitió evitar lo peor".

El ministro Nuñez aseguró, por su parte, que todas las hipótesis están abiertas, pero recalcó la gravedad de los hechos, puesta de manifiesto en la investigación abierta por "intento de asesinato" y confiada a la brigada criminal de Marsella.

El ministro pidió "prudencia" sobre las causas del tiroteo, pero aseguró que el acto fue "premeditado".

Nuñez estuvo acompañado del titular de Educación, Édouard Geffray, quien señaló que sin querer vincular este hecho con las protestas estudiantiles, sí señaló que "la violencia se ha desbocado" en el medio escolar, que estos días deplora "decenas de docentes heridos".

Una protesta desatada hace más de dos semanas en un centro de las afueras de París y que se ha contagiado al resto del país, en forma de bloqueo de institutos, pero que con frecuencia ha ido acompañada de actos violentos que tanto el Gobierno como sindicatos estudiantiles atribuyen a elementos ajenos al alumnado.

Geffray envió un mensaje de solidaridad al personal educativo de todo el país, en una semana en la que se preparan homenajes por las muertes de dos de ellos, Samuel Paty y Dominique Bernard, ambos asesinados por yihadistas.

El primero fue decapitado el 16 de octubre de 2020 cerca de su colegio de las afueras de París, mientras que el segundo fue apuñalado el 13 de octubre de 2023 en Arras (norte), ambos por islamistas de origen ruso.

La candidata ultraderechista a la presidencia Marine Le Pen, favorita en los sondeos, pidió agravar las penas por este tipo de casos y prometió crear un Ministerio de protección de la infancia.