Un ciberataque malogra el producto fresco y congelado de varios supermercados franceses

Según indicó la televisión BFMTV, los piratas lograron entrar en el sistema de control a distancia de los sistemas de refrigeración y lanzaron un programa de deshielo rápido, poniéndolos a 50 grados, lo que hizo que se estropearan los productos.

"Atacar equipos esenciales a la conservación de productos frescos y al aprovisionamiento alimentario de los franceses es de una extrema gravedad y es inédito. Es inaceptable", escribió en la red social X el responsable de los supermercados Coopérative U, Dominique Schelcher.

Además de su cadena, el ataque afectó también a tiendas de Intermarché, Netto y Leclerc.

Diversas empresas del sector de los congeladores, cuyos sistemas se vieron afectados, están manteniendo una reunión de crisis para conocer cómo pudo producirse el ataque e introducir mecanismos para evitarlo en el futuro.