Un desfile militar marcado por el adelanto electoral inicia la Fiesta Nacional española

Como cada 12 de octubre, Madrid ha vuelto a convertirse, durante una hora y media, en un escaparate de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

Sánchez ha llegado en su vehículo oficial y, cuando ha descendido, ciudadanos apostados en las proximidades le han insultado, silbado y abucheado en el que podría ser su último desfile como presidente tras las elecciones del 29 de noviembre.

Posteriormente ha llegado el rey de España, vestido con el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, acompañado de la reina Letizia, que han sido recibidos con aplausos, vítores y gritos de "Viva el rey" por parte de los asistentes.

La princesa Leonor, con el uniforme de alférez del Ejército de Tierra, y la infanta Sofía han acompañado a los reyes en esta celebración, con la que cada año se rinde homenaje a los 120.000 hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas.

El desfile ha congregado a casi todos los ministros, líderes regionales y principales representantes de la oposición, pero no ha estado presente el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, que ha viajado a Ceuta para estar "con los españoles que defienden la frontera que Pedro Sánchez ha abandonado", según señaló en X.

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A pesar de la crisis migratoria que vive Ceuta, sí ha acudido el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, al igual que el de Melilla, Juan José Imbroda.

El salto de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea) ha dado comienzo a la parada militar.

Al izado de la bandera ha seguido el homenaje a los que dieron su vida por España, en el que el rey y la princesa de Asturias han depositado una corona.

Cuatro Eurofigther del ala 14 han cerrado el desfile aéreo dibujando en el cielo la bandera de España con humo de colores, un hito sin precedentes en el Ejército del Aire y del Espacio y que ha sido la gran sorpresa del desfile.

Ninguno de los militares destacados en Ceuta ha desfilado en esta ocasión pero si los regulares de Melilla, unidad más condecorada del Ejército de Tierra en la historia reciente.

Una vez finalizada la parada militar, los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía se han trasladado al Palacio Real para la tradicional recepción a las altas autoridades del Estado y a representantes del mundo político, económico, social y cultural.