Un fallecido y tres toneladas de cocaína aprehendidas en operativo portugués en el mar

La Policía Judicial (PJ) precisó en un comunicado que el operativo, desarrollado en articulación con la Marina Portuguesa, la Autoridad Marítima Nacional y la Guardia di Finanza de Italia, tuvo lugar a unas 80 millas náuticas (unos 148 kilómetros) al sur de Faro, cuando detectaron una embarcación de alta velocidad que no respetó la orden de parar.

En el interior de la embarcación se encontraban tres ciudadanos extranjeros, así como "varios objetos usados en el proceso de navegación y transporte de cocaína", que fueron aprehendidos.

Una fuente de la PJ añadió en respuesta a EFE que uno de los sospechosos falleció de camino al hospital tras el operativo, sin especificar la causa de su muerte.

El cuerpo policial agregó que esta operación permitió "dar continuidad a una investigación que condujo a la desarticulación de un grupo criminal que se dedicaba a introducir grandes cantidades de droga en el continente europeo" mediante narcolanchas.

Las pesquisas, realizadas en el marco del MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Drugs) con la colaboración de la Fuerza Aérea Portuguesa y de la Guardia Civil de España, fueron iniciadas en cooperación policial internacional y en "estrecha colaboración y articulación" con las autoridades policiales italianas.